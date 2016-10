SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Krimiserie Criminal Minds Es zieht ein Sturm auf USA 2016 16:9 HDTV Merken Vor zwei Jahren verschwanden Adam Morrissey und Jimmy Bennett spurlos, aber die Polizei sah zwischen den Fällen bislang keine Verbindung. Doch nun wurde in einem Gefängnis in Virginia ein Päckchen entdeckt, das Kleidung beider Jungen enthielt und an die dort inhaftierte Serienmörderin Antonia Slade adressiert war. Antonia Slade arbeitete früher als Sozialarbeiterin und benutzte eine Hotline für junge Ausreißer, um ihre Opfer in ihr Haus zu locken und dort zu töten. Vor 15 Jahren wurde sie von der BAU überführt und wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Bis heute hat sich Antonia Slade allerdings nie zu den Morden geäußert. Daher wissen die Profiler, wie schwierig es sein wird, von ihr Informationen über Adam und Jimmy zu erhalten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Frances Fisher (Antonia Slade) Rick Peters (Warden Bart Shulman) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Sharon Lee Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12