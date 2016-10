SAT.1 Emotions 10:50 bis 11:35 Krimiserie Cracked Schwarzes Licht CDN 2013 2016-10-23 00:10 16:9 HDTV Merken Der College-Professor Oscar Wallace wird in seinem Haus tot aufgefunden - seine völlig traumatisierte neunjährige Tochter Olivia hat vermutlich den oder die Täter gesehen. Seine Ehefrau, die bekannte Menschenrechtsanwältin Esme Belk-Wallace, war während der Tatzeit auf einer Geschäftsreise in Afrika. Gelingt es Detective Aidan Black und seiner Kollegin, Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, den Mörder zu schnappen und der Tochter zu helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Stefanie von Pfetten (Dr. Daniella Ridley) Dayo Ade (Leo Beckett) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Mayko Nguyen (Detective Elizabeth Liette) Victor Webster (Elliott Belk) Originaltitel: Cracked Regie: Don McBrearty Drehbuch: Calum deHartog, Tracey Forbes, Alan McCullough, Matt Doyle Kamera: Norayr Kasper Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12