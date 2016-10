SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:20 Krimiserie Der letzte Bulle Vater Mutter Kind D 2012 16:9 HDTV Merken Markus Rietz findet seine Frau Monika erschlagen in ihrem Haus. Für ihn ist das der zweite Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit: Nur wenige Tage zuvor hatte seine Frau einen Autounfall, bei dem die gemeinsame Tochter Paula schwer verletzt wurde und nun im Krankenhaus auf eine neue Leber wartet. Zunächst deutet alles auf einen Raubmord hin, aber dann stellt sich heraus, dass der Einbruch nur fingiert war. Markus Rietz gerät immer mehr in den Fokus der Ermittlungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Oliver Mommsen (Markus Rietz) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Christoph Wortberg Kamera: Stephan Wagner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12