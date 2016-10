SAT.1 Emotions 06:55 bis 07:20 Daily Soap Eine wie keine Folge: 203 D 2010 16:9 Merken Als Manu erkennt, wie sehr Ralf sich in seinen Kummer hineinsteigert und Daniel darüber vernachlässigt, beschließt sie, den Kleinen vorerst bei sich zu behalten. Wie wird Ralf darauf reagieren? Mark erfährt das volle Ausmaß von Alexandras Lügen und trennt sich von ihr. Dann die nächste Hiobsbotschaft: Der hasserfüllte Philip hat Adrian so heftig verprügelt, dass dieser in Lebensgefahr schwebt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Zielcke (Manu Berlett) Arne Stephan (Mark Braun) Philipp Romann (Philip Sachs) Ivonne Schönherr (Alexandra Aden) Anett Heilfort (Eva Zielinski) Sophia Thomalla (Chris Putzer) Christian Kahrmann (Ralf Berlett) Originaltitel: Eine wie keine Regie: Hans-Henning Borgelt Drehbuch: Michael Esser