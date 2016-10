RTL Plus 22:50 bis 23:15 Comedyserie Nikola Lügen haben kurze Beine D 2000 Stereo Merken Erik, der mit Nikola nun fest verbandelt ist, stellt Nikola die Frage, die ihn schon lange quält: War da mal was mit Schmidt? Nikola dementiert überstürzt - und verschweigt ihm einen Kuss, der zwei Jahre zurück liegt. Nun fürchtet sie, dass ihre Lüge auffliegen könnte. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als ein Papagei ins Spiel kommt. Das gelehrige Tier hat einen verräterischen Satz aufgeschnappt: Nikola und Schmidt haben sich geküsst, kräht das sprachbegabte Tier in Schmidts Wohnung. Nikola reagiert panisch, als Schmidt sie und Erik zum Abendessen zu sich einlädt. Sie wittert tierischen Verrat und versucht alles, um ihre Lüge nicht auffliegen zu lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Nikola Vollendorf) Walter Sittler (Dr. Robert Schmidt) Oliver Reinhard (Tim) Eric Benz (Peter Vollendorf) Friederike Grasshoff (Stephanie Vollendorf) Kerstin Thielemann (Dr. Borstel) Roland Jankowsky (Dr. Brummel) Originaltitel: Nikola Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen, Paul Wolff