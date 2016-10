RTL Plus 22:00 bis 22:25 Comedyserie Ritas Welt Kurvenwunder D 2001 Stereo Merken Rita ist verärgert über Gisi, die ihr über lange Zeit für die Mitfahrgelegenheit zum Supermarkt zu viel Benzingeld abgeknöpft hat. Den Vorwurf will Gisi nicht auf sich sitzen lassen. Als versöhnliche Geste hat sie eine Idee: Horst hat einen alten Alpha Romea Giulia liebevoll repariert und will ihn jetzt verkaufen. Nun will Gisi den Wagen erstehen, um Rita ab sofort in dem schicken Modell zur Arbeit zu chauffieren. Aber Horst findet Gisi viel zu chaotisch für das Traumauto. Beleidigt beschließt Gisi, hinter seinem Rücken wenigstens eine Probefahrt zu machen. Rita erwischt sie noch vor der Garage, zwingt sie auszusteigen und übernimmt selbst das Steuer, damit ja nichts passiert. Und prompt fährt sie das Auto gegen die Garagenwand. Damit Horst nichts davon erfährt, wollen die Freundinnen den Wagen heimlich reparieren, und Markus soll die beiden decken. Wie gut, dass er gerade ein kleines Terrarium mit Kakerlaken hat. Ob sich der Vater mit einem fingierten Referat für den Biologieunterricht ablenken lässt - zumal ein potenzieller Käufer für das Auto schon im Anmarsch ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus) Franziska Traub (Gisi) Lutz Herkenrath (Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge (Philip "Didi") Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen