Das Erste 02:15 bis 04:08 Komödie Kika F, E 1993 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die quirlige Visagistin Kika (Verónica Forqué), trotz übler Erfahrungen eine leidenschaftliche Optimistin, lebt mit dem Dessous-Fotografen Ramón (Alex Casanovas) zusammen. Kennengelernt haben die beiden sich auf kuriose Weise. Vom vermeintlichen Selbstmord seiner Mutter Rafaela (Charo López) geschockt, fiel Ramón aufgrund seiner Herzkrankheit in eine totenähnliche Starre. Sein Stiefvater, der amerikanische Schriftsteller Nicholas Pierce (Peter Coyote), bat Kika, die blasse "Leiche" zu schminken. Ramón kam dadurch wieder zu sich, seither sind die beiden ein Paar. Mit Ramóns Heiratsantrag kühlt ihre Beziehung jedoch ab. Kika ist heimlich wieder mit Nicholas liiert, der nach einem längeren Auslandsaufenthalt zurückgekehrt ist und nun das Atelier direkt über der Wohnung der beiden bewohnt. Aber auch Ramón verbirgt ein Geheimnis: Der Voyeur filmt seine Freundin heimlich von einer gegenüberliegenden Wohnung aus. Als Kika von einem entflohenen Triebtäter überfallen wird, gerät ein Mitschnitt ihrer Vergewaltigung in die Hände von Ramóns Exfreundin Andrea (Victoria Abril), genannt "das Narbengesicht". Die frühere Psychologin moderiert nun eine blutrünstige Reality-TV-Show, die Morde und Unfälle zur besten Sendezeit präsentiert. Mit den erschütternden Bildern von Kikas Vergewaltigung erzielt die skrupellose TV-Macherin Rekordquoten. Unter den Zuschauern ist auch Kika selbst, die von Ramóns Vertrauensbruch erschüttert ist - obwohl dieser behauptet, die Aufnahmen stammten nicht von ihm. Und auch Nicholas spielt ein falsches Spiel mit ihr: Nach Beendigung seines Romans verlässt der Schriftsteller Kika, um in die leerstehende Villa seiner toten Frau zu ziehen. Ramón wird inzwischen klar, dass Nicholas seine Mutter ermordet hat. Er will ihn zur Rede stellen. Beim Anblick eines weiteren Opfers, das Nicholas gerade beseitigen will, fällt der Herzkranke jedoch zum zweiten Mal in eine Art Todesstarre. Inzwischen ist auch die Reporterin Andrea hinter Nicholas' mörderisches Geheimnis gekommen. Mit Waffengewalt will sie ihn zu einem medienwirksamen TV-Interview zwingen. Dabei kommt es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die beiden sich gegenseitig umbringen. Von Ramóns Abschiedsbrief alarmiert, kommt Kika hinzu und schenkt Ramón zum zweiten Mal das Leben. Doch sie kehrt nicht zu ihm zurück, weil er "vom Tod umgeben" ist. Lieber beginnt sie eine spontane Liaison mit einem gut aussehenden Tramper. Seit "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" zählt Pedro Almodóvar zu den renommiertesten Autorenfilmern Europas. In seinem zehnten Spielfilm treibt der Spanier einmal mehr ein virtuoses Spiel mit Elementen aus Sex & Crime-Filmen und Screwball-Komödien. Mit traumwandlerischer Sicherheit und atemberaubender Geschwindigkeit changiert Almodóvar dabei zwischen Groteske und Tragödie. Obwohl die Charaktere in ihren traditionellen Geschlechterrollen permanent in Frage gestellt werden, ist der Zuschauer immer wieder gerührt von psychologisch genauen Beobachtungen und Momenten tief empfundener Wahrheit. Und ganz nebenbei ist "Kika" auch eine ebenso realistische wie augenzwinkernde Reflexion über den Medienbetrieb und den Voyeurismus des Fernsehpublikums. Almodóvars Mutter spielt eine witzige Nebenrolle als Moderatorin einer Literatursendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Verónica Forqué (Kika) Àlex Casanovas (Ramón) Peter Coyote (Nicholas Pierce) Victoria Abril (Andrea Caracortada) Rossy de Palma (Juana) Anabel Alonso (Amparo) Santiago Lajusticia (Pablo) Originaltitel: Kika Regie: Pedro Almodóvar Drehbuch: Pedro Almodóvar Kamera: Alfredo F. Mayo Musik: Perez Prado, Hisaig Franculli, Kurt Weill Altersempfehlung: ab 16