Lindenstraße Folge: 1601 Sir Adi D 2016 Adi ist hin- und hergerissen. Einerseits mag er Elise und das bequeme Leben in deren Villa, andererseits spürt er, dass er sich immer mehr Elise anpasst und mit seinem neuen Leben seine Ideale verrät. Aus Mitleid hilft er dem Flüchtling Jamal beim Austragen von 3000 Flyern der Koch-App und blüht dabei auf. Hat die frische Beziehung zwischen Adi und Elise überhaupt eine Chance? Alex und Marek wundern sich derweil, dass Jamal es schaffte, in so kurzer Zeit 3000 Flyer auszutragen. Alex, der ohnehin seit einiger Zeit schlecht drauf ist, unterstellt dem Jungen, sie in den Müll geworfen zu haben. Jamal ist verletzt. Als kurze Zeit später die Nachfrage an der Koch-App ausgerechnet in den Stadtbezirken, in denen Jamal die Flyer verteilt hatte, enorm zunimmt, wird Alex klar, dass er ihn zu Unrecht beschuldigt hat. Kann er seinen Fehler wieder gut machen? Lara sieht nicht ein, warum sie während der Woche nicht bei Nico übernachten darf. Sie diskutiert mit ihren Eltern, die sich in dieser Frage aber uneinig sind. Kann Lara sich durchsetzen? Schauspieler: Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Maria-Luise Marjan (Helga Beimer) Birgitta Weizenegger (Ines Kling) Gunnar Solka (Peter "Lotti" Lottmann) Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker) Julia Stark (Sarah Ziegler) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Iain Dilthey, Hans W. Geißendörfer Drehbuch: Boris Dennulat Kamera: Christoph Berg Musik: Jürgen Knieper