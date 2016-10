Das Erste 15:00 bis 16:30 Drama Annas Erbe D 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der überraschende Tod ihres geliebten Mannes trifft Anna Ingstrup wie ein Schlag: Plötzlich steht sie ganz alleine da und muss sich um die Bewirtschaftung des familieneigenen Apfelhofs kümmern. Um ihrer Mutter in der schwierigen Zeit beizustehen, zieht Annas uneheliche Tochter Ines zu ihr auf das Landgut. Das Verhältnis der beiden Frauen ist schwierig, Spannungen sind programmiert. In dieser emotional aufgeladenen Atmosphäre erfährt Anna, dass ihre 16-jährige Enkelin Jo ungewollt schwanger ist. Auf einmal bekommt das Leben der trauernden Witwe einen neuen Sinn: Sie selbst war einst in der gleichen Lage und möchte dem Mädchen nun hilfreich zur Seite stehen. Ines ahnt nichts vom Geheimnis ihrer Tochter. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Versteckspiel auffliegt. - Nach dem großen Erfolg von "Annas Geheimnis" führt "Annas Erbe" die Geschichte der Apfelbäuerin Anna Ingstrup fort. Die Titelrolle spielt erneut Jutta Speidel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Anna Ingstrup) Susanne Schäfer (Ines Arnold) Dietrich Hollinderbäumer (Christian Ingstrup) Anna Hausburg (Jo Arnold) Marek Gierszal (Marek) Michael Greiling (Johann Quast) Dennis Mojen (Sascha) Originaltitel: Annas Erbe Regie: Florian Gärtner Drehbuch: Sophia Krapoth Kamera: Marc Liesendahl Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 6