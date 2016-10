Das Erste 13:30 bis 15:00 Drama Annas Geheimnis D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anna und Christian führen eine kinderlose, aber glückliche Ehe. Die Bewirtschaftung des gemeinsamen Apfelhofes im Alten Land füllt das Paar vollkommen aus. Eines Tages taucht jedoch Annas uneheliche Tochter Ines auf, von der weder Christian noch der leibliche Vater wissen. Annas Eltern zwangen die damals 16-Jährige, das Kind zur Adoption freizugeben. Seither hat Anna ihre Tochter nicht mehr gesehen und will zunächst auch keinen Kontakt. Doch dann kommt auch Christian hinter Annas Geheimnis und ist erschüttert. Er trennt sich von seiner Frau und verkauft den Hof an seinen Erzkonkurrenten Johann Quast. Gemeinsam mit Tochter und Enkelin versucht Anna nun, ihre Ehe und den Hof zu retten ... - "Annas Geheimnis" ist ein bewegendes und liebevoll ausgestattetes Familienmelodram mit Jutta Speidel, Dietrich Hollinderbäumer und Peter Bongartz in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Anna Instrupp) Dietrich Hollinderbäumer (Christian Instrupp) Peter Bongartz (Johann Quast) Susanne Schäfer (Ines Arnold) Anna Hausburg (Cosima 'Jo' Arnold) Bernd Stegemann (Rainer) Mona Seefried (Hilde) Originaltitel: Annas Geheimnis Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Sophia Krapoth Kamera: Michael Tötter Musik: Carsten Bohn Altersempfehlung: ab 6