RTL Passion 00:55 bis 01:20 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Ingo will Diana endlich seine Liebe gestehen, doch der richtige Moment verpufft wieder und Diana muss ihrer Tätigkeit als EM-Botschafterin nachgehen. Ingo beschließt, mit seinem Liebesgeständnis bis nach der EM zu warten. Doch dann kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung und Diana erfährt per Videobotschaft in aller Öffentlichkeit, was Ingo für sie empfindet. Nur noch einen Tag bis zur EM. Alles muss perfekt sein: die Zusammenarbeit mit dem Pumpwerk und die anstehende Pressekonferenz, denn die Steinkamps können sich keine Skandale leisten. Simone macht sich Sorgen, dass sich Jenny nach dem Liebesaus mit Deniz nicht professionell verhält und damit die komplette EM gefährdet. Obwohl Lena Marian gestanden hat, dass sie ihn immer noch liebt, rechnet sie sich keine Chancen mehr bei ihm aus. Sie befürchtet, dass ihre Erkenntnis zu spät kam und Marian mit ihr bereits abgeschlossen hat. Trotzdem trennt Lena sich von Patrick - alles andere wäre unehrlich. Dann trifft sie auf Marian. Ist es wirklich zu spät? Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt