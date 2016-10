RTL Passion 12:55 bis 13:20 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Valentin will sich an Mario rächen, weil er seinetwegen Jule verloren hat. Jules Liebeskummer erweckt derweil Caros Mitgefühl, so dass Caro ihrer Tochter doch noch die Erlaubnis gibt, nach Südafrika zu reisen. Caro ahnt dabei aber nicht, dass sie nie mehr zurückkehren wird. Valentin gelingt es unterdessen, Mario zu besiegen. Unversehens ist er der neue Boss der Gang. Ihm wird klar, dass Jule jetzt keine Gefahr mehr droht. Er hofft, ihr alles erklären zu können. Da erfährt er, dass Jule auf dem Weg zum Flughafen ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt... Robert bricht wegen des fehlenden Rings seinen geplanten Heiratsantrag ab und vertuscht seine Absichten vor Irene. Bambi lässt sich derweil panisch von Sina ins Krankenhaus bringen, um herauszufinden, was er verschluckt hat. Das Röntgenbild macht Robert schnell klar, wo der Verlobungsring abgeblieben ist. Bambi ist es äußerst peinlich, dass er Roberts Antrag sabotiert hat. Robert schwört ihn streng auf Verschwiegenheit ein. Er ahnt nicht, dass Irene ihn bereits durchschaut hat. Rufus ist entsetzt von Brittas gemeiner Intrige gegen KayC. Er verlangt, dass Britta sich bei KayC entschuldigt. Britta lehnt das jedoch ab, da sie ihr Verhalten als gerechtfertigte Gegenwehr betrachtet. KayC stellt sich derweil bemüht souverän den Reaktionen auf die Veröffentlichung ihrer fetten Vergangenheit. Zu Ellis Überraschung lehnt sie ein verlockendes Angebot, Werbung mit ihrer Gewichtsabnahme zu machen, entschlossen ab. Sie möchte die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen. Doch nicht nur sie hat weiterhin an der Veröffentlichung zu knapsen: Auch Britta muss feststellen, dass Rufus ihr nicht so leicht verzeiht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns