Kai möchte Sandra den Laden nur ungern alleine überlassen und schlägt deshalb Maries Angebot aus, gemeinsam einen Spontanurlaub zu machen. Da er keine konkreten Anhaltspunkte für sein Misstrauen gegen Sandra hat, ist Marie überzeugt, dass Kai gar nicht mit ihr wegfahren will. Um Marie zu überzeugen, will Kai der Wahrheit ein bisschen nachhelfen und Marie mit einem Trick Sandras Unzuverlässigkeit nachweisen. Doch Marie weiß mehr, als Kai ahnt. Peter hat seine Wette verloren und muss nun einen Tag als Porträtmaler auf der Bundesgartenschau arbeiten. Martin und Flo, die dort einen Fotojob zu erledigen hat, begleiten ihn. Martin verschafft einem Mädchen umsonst eine Sitzung bei Peter und bekommt als Dank von der Kleinen eine Rose. Martin versucht nun Flo zu finden, um ihr seinerseits die Blume zu überreichen. Er ahnt nicht, dass es sich um eine ganz besondere Rose handelt. Patrizia ist fassungslos über die rüden Maßnahmen, die ihr Sohn ergreift, um nicht in Berlin bleiben zu müssen. Sie beschließt härter durchzugreifen und besteht darauf, dass sich John persönlich bei Clemens wegen der falschen Arbeitsproben entschuldigt. Als es Patrizia auch noch gelingt, den Verleger umzustimmen und ihn zu bewegen, sie anzustellen, scheint Johns Zukunft in Berlin besiegelt. In Google-Kalender eintragen