RTL Passion 06:50 bis 07:15 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-24 06:00 Jochen ist fassungslos, dass Rebecca sich endgültig von ihm trennen will. Zutiefst verletzt packt er seine Sachen und verlässt die Schillerallee. Rebecca lässt ihn wehmütig, aber auch erleichtert gehen. Kati fühlt sich von Margots Fürsorge immer mehr eingeengt und ist erleichtert, als sie in ihr Zimmer zurückziehen kann. Paco ist derjenige, der sie die ganze Zeit unterstützt, und zum ersten Mal seit langem können die beiden wieder als Freunde miteinander umgehen. Während Ariane und Rufus nach Jan und Romy suchen, finden die beiden Flüchtlinge Unterschlupf bei Jans väterlichem Freund, Pfarrer Frackmann. Er nimmt Jan und Romy freundlich bei sich auf. Romy möchte am liebsten nie wieder nach Hause zurück und überrascht Jan mit dem Vorschlag zu heiraten, damit sie niemand mehr voneinander trennen kann... Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics