BBC Entertainment 18:45 bis 19:30 Sonstiges Father Brown Maddest of All GB 2014 Merken Father Brown investigates the death of an ex-serviceman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Bramhill (Felix Underwood) Nancy Carroll (Lady Felicia) Tom Chambers (Inspector Sullivan) Sorcha Cusack (Mrs. McCarthy) Mark Williams (Father Brown) Terence Booth (Dr. Ernest Miller) Keith Osborn (Sgt Allbright) Originaltitel: Father Brown Regie: Matt Carter Drehbuch: G.K. Chesterton, Rachel Flowerday, Tahsin Guner Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12