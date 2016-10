RTS Deux 15:45 bis 18:25 Sonstiges Football Championnat de Suisse Stereo Untertitel Live Merken Après deux ans d'attente, les derbys romands seront de retour en Super League le 23 octobre prochain, lorsque le Lausanne-Sport recevra le FC Sion. Ce sera le premier d'une série de quatre derbys cette saison. Actuellement, les Lausannois ont déjoué tous les pronostics et se retrouvent deuxième du classement de Super League. Ils viennent d'ailleurs de confirmer l'arrivée de l'ancien grand espoir du football suisse, Nassim Ben Khalifa qui tentera de se relancer dans la cité vaudoise. Côté sédunois, après des débuts difficiles qui ont coûté son poste à l'entraîneur Didier Tholot, la venue de Peter Zeidler a remis de l'ordre dans le camp valaisan qui est, pour l'instant, remonté à la cinquième place à trois longueurs de la deuxième place occupée par les Vaudois. Les points récoltés durant ces rencontres 100% romandes pourraient s'avérer déterminants pour la course à l'Europe à la fin de la saison. La RTS diffusera ce choc romand en direct le dimanche 23 octobre dès 15h45. Le commentaire sera donné par Stéphane Rinaldi alors que les interviews seront récoltées aux abords du terrain par Alberto Montessissa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Football