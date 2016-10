kabel eins 20:15 bis 22:10 Reportage Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Was geschah mit Peter Falconio? / Die doppelte Kindsmörderin Susan Smith / Michael Skakel - Mord im Kennedy-Clan D 2016 2016-10-25 01:10 16:9 HDTV Merken Im Juli 2001 sind Joanne Lees und Peter Falconio im australischen Outback unterwegs. Nachts hält ein Mann in einem Truck das britische Pärchen an und fesselt sie in ihrem Wagen. Joanne kann sich befreien und versteckt sich. Ihr Freund Peter ist jedoch verschwunden - und taucht nie wieder auf. Zunächst gilt Joanne als Hauptverdächtige, bis 2003 der Drogendealer Bradley John Murdoch verhaftet wird. Und: Die doppelte Kindsmörderin Susan Smith In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur