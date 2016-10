kabel eins 12:55 bis 13:50 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Awilon", Wolfsburg D 2016 16:9 HDTV Merken Das Wolfsburger Wochenfinale findet im Restaurant "Awilon" statt. Der gelernte Restaurantfachmann Tom (47) präsentiert seinen vier Mitstreitern heute eine gehobene internationale Küche mit verschiedenen Fisch- und Fleisch-Spezialitäten. Das Restaurant im Kunstmuseum im Zentrum von Wolfsburg bietet modern interpretierte Speisen auf hohem Niveau in einer bunten und geschmackvollen Atmosphäre. Ob der Siegerteller das Restaurant künftig schmücken wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?