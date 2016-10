Servus TV 03:00 bis 04:45 Sport Red Bull TV - Road TT - Sucht nach Geschwindigkeit 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Dokumentation über Mut, Ehre und Rennen im Stile der "The Fast and The Furious"-Spielfilme. Im Jahr 2000 stirbt mit William Joseph "Joey" Dunlop der erfolgreichste Straßenrennfahrer der Welt. 26 Mal konnte der "King of the Roads" die Isle of Man TT, das älteste und gefährlichste Motorrennen der Welt gewinnen. Acht Jahre später verunglückt sein jüngerer Bruder Robert bei einem Motorrad-Unfall mit einer Geschwindigkeit von 250km/h tödlich. Seine Söhne sind trotz dieser familiären Verluste weiterhin als Rennfahrer auf den Straßen Nordirlands unterwegs. Die Dokumentation erzählt in ebenso rasanten wie emotionalen Bildern das außergewöhnliche Leben der berühmten Dunlop-Familie. Ein Leben mit Benzin im Blut! Ein Leben voller Triumphe und Tragödien - ein mitreißendes Erlebnis. Erzählt wird die bewegende Geschichte der wohl erfolgreichsten Rennfahrerfamilie von Hollywood-Legende Liam Neeson. Zahlreiche Original-Aufnahmen der legendären Brüder Joey und Robert Dunlop wurden ebenso verwendet wie rasante Helmkamera-Fahrten der heutigen Renn-Generation. Persönliche Interviews mit Familienmitgliedern und Freunden der beiden viel zu früh verstorbenen Motorrad-Legenden machen die Dokumentation zu einem einzigartigen und sensationellem Erlebnis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie