Servus TV 20:15 bis 21:15 Dokumentation Der Rhein von oben Der fleißige Rhein D 2013 2016-10-23 00:15 Stereo 16:9 HDTV Zwischen Köln und Duisburg ist der Rhein, der mächtigste Strom Europas, ein breiter Transportweg für Binnenschiffe. Hier befindet sich auch das Herz der rheinischen Industrie. Die Region ist geprägt von Kohle, Stahl und Chemieparks, die direkt am Flussufer angesiedelt sind. Neben den gigantischen Industrieanlagen gibt es aber genügend Raum für die Natur. Die Rheinauen wecken den Eindruck von scheinbar unberührten Naturidyllen. Nach einem kurzen Halt in Köln geht die Reise weiter ins nahe gelegene Ruhrgebiet, wo der Rhein noch immer eine pulsierende wirtschaftliche Lebensader darstellt. Originaltitel: Der Rhein von oben Regie: Heike Nikolaus Drehbuch: Heike Nikolaus Kamera: Sascha Kellersohn