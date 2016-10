Servus TV 18:40 bis 19:20 Magazin Wildes Land Partnerwahl A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei der Partnerwahl im Tierreich geht es oft heiß her - sowohl bei Hirschen, als auch bei Spatzen und Molchen. Aber es zählen nicht nur die äußeren Werte. Weibchen suchen sich ihre Partner ganz gezielt aus und manchmal ist ein Softie, der sich an der Brutpflege beteiligt, durchaus gewünscht. In der ersten Folge zeigen Walter Arnold und Gudrun Kaufmann nach welchen Kriterien Tiere ihre Partner aussuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Land