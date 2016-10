Servus TV 17:05 bis 19:05 Actionfilm Casino Barcelona - Die Glückssträhne E 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vater und Sohn der Familie Pelayos sind begeisterte Roulette-Spieler. Als sie mit ihrer neuen Methode im Casino von Barcelona immer größere Gewinne einstreichen, bekommen die Pelayos vom Direktor des Casinos Hausverbot erteilt. Doch ihr System funktioniert, und für die beiden Spieler beginnt ein weltweiter Siegeszug. Den Pelayos bleibt nur noch ein großes Ziel: Rache zu nehmen am Casino-Boss in Barcelona. Der spanische Regisseur Eduard Cortes porträtiert in "Casino Barcelona" die Welt der Casinos und Spielsalons, und das gelingt ihm sehr authentisch und mit viel Gefühl fürs Detail. In den Hauptrollen Lluís Homar, Daniel Brühl und Eduard Fernández. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Brühl (Iván Pelayo) Lluís Homar (Gonzalo Pelayo) Miguel Ángel Silvestre (Alfredo) Oriol Vila (Marcos) Vicente Romero (Balón) Hui Chi Chiu (Shui) Blanca Suárez (Ingrid) Originaltitel: The Pelayos Regie: Eduard Cortés Drehbuch: Eduard Cortés, Piti Español Kamera: David Omedes Musik: Micka Luna Altersempfehlung: ab 12