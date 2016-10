Servus TV 14:50 bis 15:55 Dokumentation Naturparadies Neuseeland: Inselwelt im Pazifik Inselwelt im Pazifik GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Neuseeland - ein märchenhaftes Archipel mit einer turbulenten geologischen Vergangenheit. Ein Land mit erstaunlichen Lebewesen: Vögel, die nicht fliegen und Kreaturen der Nacht; lebende Fossilien und Dinosaurier... Die Evolution hat sich wild in diesem Land der Isolation entwickelt. Heutzutage können manche der weltweit ungewöhnlichsten Tiere in Neuseeland vorgefunden werden In Google-Kalender eintragen Regie: Brant Backlund Kamera: Mike Single