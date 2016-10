Servus TV 12:40 bis 13:40 Dokumentation Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Koboldmakis leben in Indonesien. Sie gelten als die kleinsten Primaten der Erde und haben mit dem Menschen einen gemeinsamen Vorfahren. Doch die Koboldmakis gehören auch zu den am wenigsten bekannten Primaten. Auf der Insel Sulawesi leben drei unterschiedliche Arten der neugierigen kleinen Primaten gemeinsam auf einem Gebiet. Am White Rock Tower leben die Koboldmakis Apollo und Athena, sowie ihre Kinder Poppy, Scarlet und Santoso. Nahe des früheren Vulkans Tankoko liegt der Burnt Rock Tower. Hier wohnen die beiden Koboldmakis Jakub und seine Partnerin Kadi mit ihrem Baby Ardhi. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jungle Babies: Tarsier Tails Kamera: Mark Sharman Musik: Gabriel Currington