Servus TV 10:45 bis 11:40 Serien McLeod's Töchter Willkommen daheim AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Start der beliebten Erfolgsserie: Vor 20 Jahren hat Tess McLeod mit ihrer Mutter das australische Outback verlassen und ist in die Großstadt gezogen. Doch nun sind ihre Eltern tot, ihr Vater hinterlässt ihr und ihrer Halbschwester Claire seine riesige Rinderfarm "Drover's Run". Tess möchte die Farm verkaufen, stößt aber auf Claires Widerstand, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten gemeinsam mit ihrem Vater Drover's Run geführt hat. Anfangs wenig begeistert vom neuen Umfeld, fühlt sich das Leben auf dem Land für Tess überraschend schnell wieder vertraut an. Auch zu ihrer Schwester scheint sie bald wieder einen Draht zu finden - doch dann lässt sie eines Abends versehentlich das Viehgatter offen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Chappell (Claire McLeod) Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Marshall Napier (Harry Ryan) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Michaeley O'Brien Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott, Neil Sutherland Altersempfehlung: ab 12