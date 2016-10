Servus TV 08:50 bis 09:45 Serien McLeod's Töchter Langer Abschied AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Tess ist am Boden zerstört. Unfähig, Claires Unfalltod zu verarbeiten, gibt sie sich selbst die Schuld an der Tragödie. Ihre Verzweiflung und Trauer gehen sogar so weit, dass sie sich Claire einbildet und zu ihr spricht. Auch Alex hat mit Claires plötzlichem Tod zu kämpfen - und macht sich aus Wut auf die Suche nach dem weißen Hengst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Karl Zwicky Drehbuch: Denise Morgan Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12