Servus TV 05:00 bis 05:45 Dokumentation In 80 Gärten um die Welt Venetien - Italien GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Norden ist der mit Abstand reichste Teil Italiens. Schon vor Jahrhunderten war Norditalien eine gute Handelsplattform. Ein Großteil dieses Handels wurde mit Pflanzen betrieben - vor allem im 16. und 17. Jahrhundert. Deshalb achtet Gartenexperte Monty Don bei seinem Besuch besonders auf die Vielfalt der Pflanzen in den norditalienischen Gärten. Er findet auch heraus, dass die führenden Gartenbauarchitekten in Venetien und Lucca großteils wohlhabende Kaufleute waren, die in ihren Kreationen unverhohlen ihre eigene Existenz priesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Around the World In 80 Gardens Regie: Patty Kraus Drehbuch: Monty Don Kamera: Steve Wilson