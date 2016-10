SAT.1 Gold 23:05 bis 23:55 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Tod auf Raten USA 2007 2016-10-23 04:00 16:9 Merken Der Alkoholiker Lou hängt leblos an einem Gartenzaun - nur seine Hose hält den Mann an dem Holzgestell. Dr. G muss herausfinden, ob es sich um einen bizarren Unfall handelt oder ob jemand aus der Nachbarschaft den Störenfried umgebracht hat. Auf einer Baustelle bricht der Tagelöhner Joseph plötzlich zusammen und stirbt kurz darauf im Rettungswagen. Hat sein Tod etwas mit seiner eigentlich überwundenen Drogenabhängigkeit zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12