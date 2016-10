SAT.1 Gold 20:55 bis 21:30 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Besessen / Blutige Spur USA 1998 2016-10-23 02:05 16:9 Merken Mit dem Verschwinden einer Frau aus Delaware 1996 trat ihr pikantes Doppelleben zu Tage: Offenbar hatte die Sekretärin eine Affäre mit einem wohlhabenden Mann. Das FBI vermutete, dass er sie getötet hat - doch es gab keine Beweise. Also mussten sich die Ermittler etwas einfallen lassen. Und: Das FBI jagt einen gewieften Serienkiller, der seine sadistischen sexuellen Fantasien an jungen Frauen auslebt, die er zuvor entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12