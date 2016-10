SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Tempel der Angst / Tödlicher Coup USA 1998 2016-10-23 01:30 16:9 Merken Der Fall eines enthaupteten Afro-Amerikaners Anfang der 1980er Jahre in Miami stößt das FBI auf eine ganze Mordserie. Sie vermuten den Sektenführer Yahweh ben Yaweh hinter den Taten, können ihn aber nicht überführen. Die Ermittler hoffen, dass sich ein Sektenmitglied ihnen öffnet ... Und: 1994 verschwindet in Gelendale ein Geldtransporter von einem Supermarktparkplatz. Als der Wagen schließlich gefunden wird weiß das FBI, dass echte Profis am Werk waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12