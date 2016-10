SAT.1 Gold 14:25 bis 15:20 Krimiserie Kommissar Rex Trügerische Nähe D, A 1999 16:9 Dolby Digital Merken Susanne Konsel streitet mit ihrem Liebhaber, der nach einem Stoß einen Abhang herabstürzt. In ihrer Panik ruft sie ihren Arzt-Gatten an, der zu dem Gestürzten hinabsteigt und dessen Tod feststellt. Das Paar beschließt, alle Spuren des tödlichen Unfalles zu beseitigen. Am nächsten Tag wird die Leiche gefunden, Brandtner und Kollegen untersuchen den Tatort und glauben nicht an einen Unfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Andreas Patton (Günther Sikora) Michou Friesz (Frau Sikora) Max Herbrechter (Bernd Konsel) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michi Riebl Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12