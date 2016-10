SAT.1 Gold 12:55 bis 13:40 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 66 Die Wahrheitsdroge USA 1986 Merken Tony Martinet ist als Dramatiker nicht mehr erfolgreich. Unverhofft bekommt er plötzlich eine neue Chance, doch damit ist eine Bedingung verknüpft: Martinet soll seine Freundin Maria von Klausen aushorchen. Sie ist die Leiterin eines Instituts, in dem geheime SDI-Forschungen betrieben werden. Der sowjetische Funktionär Serge Krutiov finanziert das Comeback von Martinet und verlangt dafür von ihm, dass er Maria mit Halluzinogenen betäubt und zum Reden bringt. Ein Fall für Amanda. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Matt Clark (Sheriff Dale Cutler) Daniel Davis (Tony Martinet) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner, Richard Raskind Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12