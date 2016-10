Schräge Komödie mit Owen Wilson: Frisch verheiratet und die Schlüssel zu ihrem neuen Eigenheim in den Händen: Carl und Molly könnte es nicht besser laufen. Unerwartet klopft jedoch Carls bester Freund Dupree an der Tür und will sich bei dem jungen Ehepaar einnisten. Das Problem: Dupree ist arbeitslos, chaotisch und natürlich obdachlos. Carl lässt ihn auf der Couch schlafen und muss in Kauf nehmen, das Dupree sich hemmungslos ausbreitet und für mächtig Chaos sorgt ... In Google-Kalender eintragen