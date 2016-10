kabel1 classics 16:55 bis 18:35 Komödie Zwei ausgekochte Gauner USA 1983 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York in den 1940er Jahren: Die Gangster Hooker und Gondorff haben noch eine Rechnung mit dem Mafioso Macalinski offen. Die unwiderstehlich schöne Veronica soll ihnen bei ihrem Rachefeldzug zur Hand gehen: Sie verführt Macalinski zur Teilnahme an einem scheinbar sicheren Wetteinsatz. Bei dem Kampf wird aber nicht mit fairen Karten gespielt. Dafür sorgt Hooker, der selbst als Preisboxer in den Ring steigt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Gleason (Fargo Gondorff) Mac Davis (Jake Hooker) Teri Garr (Veronica) Karl Malden (Macalinski) Oliver Reed (Doyle Lonnegan) Ron Rifkin (Eddie) John Hancock (Doc Brown) Originaltitel: The Sting II Regie: Jeremy Paul Kagan Drehbuch: David S. Ward, Dean Riesner Kamera: Bill Butler Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12