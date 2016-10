kabel1 classics 14:45 bis 16:55 Komödie Der Clou USA 1973 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul Newman und Robert Redford in einer originellen Gaunerkomödie ... Chicago 1936: Während der Zeit der Prohibition schlägt sich der Kleinganove Johnny Hooker mit dem Stehlen von Brieftaschen spezialisiert. Dummerweise gerät er dabei eines Tages an einen Geldboten des Gangsterbosses Dale Lonnegan, und dieser findet das gar nicht witzig: Kurzerhand lässt er Hookers Freund ermorden. Um Rache zu üben, tut Hooker sich nun mit dem König der Trickbetrüger, Henry Gondorff, zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Henry Gondorff) Robert Redford (Johnny Hooker) Robert Shaw (Doyle Lonnegan) Charles Durning (Lt. Wm. Snyder) Ray Walston (J.J. Singleton) Eileen Brennan (Billie) Harold Gould (Kid Twist) Originaltitel: The Sting Regie: George Roy Hill Drehbuch: David S. Ward Kamera: Robert Surtees Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 12