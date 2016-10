kabel1 classics 08:15 bis 10:20 Drama Menschen am Fluss USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mel Gibson und Sissy Spacek im Kampf ums Überleben: Der Farmer Tom Garvey und seine Frau Mae sind einfache Leute, die am Rande eines Flusses leben und mit wenig Besitz auskommen müssen. Ihre Situation verschlimmert sich, als die einzige Kuh stirbt und Missernten dafür sorgen, dass das Essen noch knapper ist als sonst. Eine stete Bedrohung ist der reißende Fluss an dem sie wohnen. Eines Tages wird ihre größte Angst zur Wirklichkeit: Der Fluss tritt über die Ufer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Tom Garvey) Sissy Spacek (Mae Garvey) Scott Glenn (Joe Wade) Shane Bailey (Lewis Garvey) Becky Jo Lynch (Beth Garvey) Don Hood (Senator Neiswinder) Billy Green Bush (Harve Stanley) Originaltitel: The River Regie: Mark Rydell Drehbuch: Robert Dillon, Julian Barry Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12