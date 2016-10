ZDF 01:20 bis 02:50 Krimi Kommissar Beck Der Neue S 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod von Gunvald ist das ganze Team von Kommissar Beck nach wie vor in Trauer. Da kommt der neue Kollege Steinar. Natürlich viel zu früh. Noch dazu ist er Halb-Norweger. Steinar findet sich trotzdem ziemlich schnell ein, nicht zuletzt durch seinen Charme und seine Direktheit. Aber viel Zeit zum Eingewöhnen hat er nicht, denn in einem völlig ausgebrannten Wohnwagen wird eine verkohlte Leiche entdeckt. Wie sich herausstellt, ist der Campingplatz, auf dem der Wagen stand, einigen Anwohnern ein Dorn im Auge, da sich dort Drogensüchtige tummeln. Deswegen ermitteln Beck und seine Kollegen unter anderem gegen eine Nachbarschaftswache, die das sogenannte "Pack" gerne loshaben möchte. Da so ein Brand leider sehr viele Spuren verwischt, wissen die Polizisten erst nicht, ob es sich bei dem Opfer um die Bewohnerin des Wohnwagens - Mercedes Pettersson - handelt. Dann wird jedoch klar, dass der Tote Gert Falkengren ist, der Besitzer des Wagens, der sich zusammen mit seiner Frau als Wohltäter der Campingplatzbewohner fühlte. Im Laufe der weiteren Ermittlungen fällt der Verdacht zum einen auf den Vater von Mercedes, zum anderen auf die Nachbarschaftswache. Und dann gibt es ja auch noch den ehrenamtlichen Bewährungshelfer von Mercedes, der die Schwäche seiner Schutzbefohlenen offenbar ausgenutzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Kristofer Hivju (Steinar Hovland) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Çetin) Jonas Karlsson (Klas Fredén) Originaltitel: Beck Regie: Mårten Klingberg Drehbuch: Josefin Johansson Kamera: Jan Jonaeus Musik: Adam Nordén