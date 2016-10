ZDF 22:00 bis 23:30 Krimi Kommissar Beck Der Neue S 2016 2016-10-23 01:20 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Der Neue" bei "Kommissar Beck" ist "Game of Thrones"-Hühne Kristofer Hivju, der in der HBO-Serie den Wildling Tormund spielt. Als Ermittler Steinar soll er den verstorbenen Gunvald ersetzen. Doch der Halb-Norweger tut sich schwer. Die Arbeit fordert ihn von Anfang an. In einem völlig ausgebrannten Wohnwagen wird eine verkohlte Leiche entdeckt. Verdächtige gibt es genug, denn der Campingplatz, auf dem die Leiche entdeckt wurde, ist der Nachbarschaft schon seit langem ein Dorn im Auge. - Toller Einstand für Hivju. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Kristofer Hivju (Steinar Hovland) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Çetin) Jonas Karlsson (Klas Fredén) Originaltitel: Beck Regie: Mårten Klingberg Drehbuch: Josefin Johansson Kamera: Jan Jonaeus Musik: Adam Nordén