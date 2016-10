ZDF 06:55 bis 07:05 Trickserie Meine Freundin Conni Conni geht nicht mit Fremden mit D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Conni will von Mama wissen, warum sie nicht mit einer netten Frau mit Hund mitgehen darf. Was soll Conni tun, wenn ein Fremder sie anspricht? Mama ist das Thema sehr wichtig. Conni soll nie mit Unbekannten mitgehen, egal, was sie versprechen. Sie soll laut rufen und "Nein" sagen. An all das denkt Conni, als ein Mann sie anspricht, weil sie sich verlaufen hat: Geh nicht mit einem Fremden mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Freundin Conni Regie: Henning Windelband Drehbuch: Nana Meyer Musik: Andreas Gensch Altersempfehlung: ab 6