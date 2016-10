ZDF neo 02:50 bis 03:35 Krimiserie Der letzte Zeuge Ein Kinderspiel D 2002 Stereo 16:9 Merken Bei Gerichtsmediziner Dr. Robert Kolmaar geht es beruflich aufwärts. Privat jedoch eher nicht so. Dann kommt auch noch ein Mordfall hinzu, in dem nichts so ist, wie es scheint. Linda Fugmann, eine Studienkollegin von Dr. Kolmaar, bittet ihn um Hilfe. Als er sie im Haus ihres Geliebten Helmut Bung aufsucht, wird er niedergeschlagen. Als er wieder zu sich kommt, macht er mit Bung eine grausige Entdeckung: Linda treibt tot im See. Kriminalhauptkommissar Joe Hoffer verdächtigt sowohl Helmut Bung als auch Lindas Sohn Ron, der mit giftigen und radioaktiven Stoffen experimentiert. Schließlich wird Ron Fugmann in Untersuchungshaft genommen, doch für die Gerichtsmediziner um Dr. Kolmaar ist er noch lange nicht der Täter. Derweil hält Robert Kolmaar an der Uni seine Antrittsvorlesung in Rechtsmedizin, an der neben den Mitarbeitern des Instituts auch Tochter Anna teilnimmt. Ganz im Gegensatz zu seinem beruflichen Erfolg steht Kolmaars Liebesleben: In Professor Herbert Walch, dem Prorektor der Hochschule, sieht er einen Rivalen um die Gunst von Dr. Judith Sommer. Und bei einem gemeinsamen Abendessen mit Judith taucht dann zu allem Überfluss noch der Jazz-Musiker Rick Konrad auf, der sich als Ex-Freund von Judith Sommer vorstellt. Judith hatte Rick bei ihrem Aufenthalt in New York kennen gelernt und sich sofort in ihn verliebt. Eine schmerzliche Erfahrung für Robert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer) Gesine Cukrowski (Dr. Judith Sommer) Renate Schroeter (Ulla Grünbein) Jürgen Hentsch (Prof. Dr. Jürgen Fugmann) Ulrike Hübschmann (Dr. Linda Fugmann) Tobias Schenke (Ron Fugmann) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Pascal Mundt Musik: Günther Fischer