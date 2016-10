Bei der Geldübergabe an die Entführer der Schülerin Maike Wagner geschieht ein ungeplanter Mord. Mario, einer der Entführer, erschießt seinen Kollegen Hettche. Mario und sein Bruder Tom können gerade noch flüchten, bevor die Polizei kommt. Bella ermittelt bei den wohlhabenden Wagners aus Blankenese. Die alleinerziehende Mutter und ihre Tochter leugnen die Beziehung zu dem Toten beziehungsweise zu dem Mordfall. Doch dann bittet Mutter Daniela Bella um Hilfe, als Maike durch die Nachwirkungen der Entführung anfängt, sich selbst zu verletzen. Bella ahnt, was vorgefallen ist, und versucht, zu helfen. Doch Maike deckt die Täter, weist Bella ab und nimmt selbst die Spur zu ihren Entführern auf - sie will sich rächen. Auch privat hat es Bella nicht leicht: Simon befindet sich in einer Art Midlife-Crisis. Als ein vereinbartes Vorstellungsgespräch an der Uni München abgesagt wird und das angekündigte Jobangebot ausbleibt, macht sich bei Simon das Gefühl breit, nicht mehr gefragt zu sein. Bella versucht ihn wieder wachzurütteln. In Google-Kalender eintragen