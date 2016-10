Phoenix 04:40 bis 05:40 Dokumentation Morgenland und Abendland Der asiatische Schmelztiegel GB 2011 2016-11-17 04:35 Live TV Merken In Zentralasien bildeten sich schon früh verschiedene außerordentliche Zivilisationen heraus. Die fünfte Folge der Reihe stellt diese Zivilisationen in den Mittelpunkt, die auf ihrem Eroberungsweg Richtung Westen bis ins byzantinische Reich vordrangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: East to West