Mathilde von Quedlinburg Vom Mädchen zur Machtfrau

Schon mit 11 Jahren hat Mathilde, die erste Äbtissin von Quedlinburg, die Verantwortung für eine der wichtigsten Städte des Reiches. Sie übernimmt die Führung des Stifts und so die Leitung der religiösen Frauengemeinschaft, eine Art Elite-Internat des 10. Jahrhunderts. Mathilde trägt maßgeblich zur großen Bedeutung Quedlinburgs bei. Sie selbst wird zur mächtigsten Frau des Reiches, trotz gewaltiger Widerstände. Ein Alltag voller Gehorsam und Disziplin, Keuschheit und Gebete. Der Film schildert überraschende Spielregeln mittelalterlicher Politik und zeigt, dass das Mittelalter nicht immer nur "dunkel" und gewaltverherrlichend war, im Gegenteil, in manchen Dingen war es sehr modern. Durch Rückblenden in die Jugend Mathildes erfährt der Zuschauer viel über den Alltag junger mittelalterlicher Mädchen. Der Film sucht Spuren des Lebens Mathildes quer durch Mitteldeutschland: Halle, Merseburg und natürlich Quedlinburg, der wichtigste Ort der Ottonen, der erst durch Mathilde von einer Königspfalz zu einer der einflussreichsten Städte des Reiches ausgebaut wurde.