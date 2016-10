Phoenix 10:30 bis 11:15 Dokumentation Genie und Geometrie: Stonehenge und die Vermessung der Welt A 2010 Live TV Merken Was haben Stonehenge, Speyer, Großmugl und der Wiener Stephansdom gemeinsam? Bei genauerer Betrachtung sind sie voll von erstaunlichen Beziehungen zwischen Baukunst, Geometrie und Symbolik. Die Welt der Zahlen, der Kalender und einer kosmischen Geometrie wird in dieser Dokumentation mit neuesten Forschungen und Satellitenbildern beleuchtet. Der englische Forscher und Bestseller-Autor Paul Devereux, der Wiener Archäologieprofessor Wolfgang Neubauer und der Landvermesser und Entdecker der mittelalterlichen Kirchenausrichtungen Erwin Reidinger sind einige der Experten, die zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Genie und Geometrie: Stonehenge und die Vermessung der Welt