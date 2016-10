Phoenix 09:00 bis 09:45 Reportage Vermessung der Welt Mit dem Geist der Zeit GB 2010 2016-10-24 03:00 Live TV Merken Im zweiten Teil beschäftigt sich Professor Brotton damit, wie Landkarten die Ängste, Zwänge und Vorurteile ihrer jeweiligen Epoche repräsentieren. So wurden die bunten Karten des Mittelalters von tiefer Religiösität inspiriert - sie weisen stets auch den Weg in den Himmel und nach Jerusalem. In den 1970er Jahren brach ein regelrechter Krieg um die Korrektheit westlicher Atlanten aus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Maps: Power, Plunder & Possession Regie: Helen Nixon