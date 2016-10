MDR 22:25 bis 23:55 Liebesfilm Liebe verlernt man nicht D 2009 2016-10-25 12:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eva ist alles andere als erfreut, als der junge Fotograf Jonathan in ein Nebengebäude des malerischen Bauernhofs zieht, auf dem sie mit ihrem erwachsenen Sohn und dessen Familie lebt. Für die Damenbesuche und die lautstarken Partys des neuen Mieters hat sie nur abfällige Bemerkungen übrig. Dann aber lernen die beiden sich besser kennen - und es passiert etwas, worauf weder Eva noch Jonathan vorbereitet waren: Sie verlieben sich ineinander. Ihre Beziehung stößt allerdings nicht überall auf Verständnis. Eigentlich ist Eva Simon (Katrin Sass) eine Frau, die sich durch nichts erschüttern lässt: Gemeinsam mit der Familie ihres Sohnes Theo (Marcus Mittermeier) lebt sie zufrieden auf einem ehemaligen Bauernhof im malerischen Rheingau, wo sie praktisch im Alleingang den Haushalt schmeißt und die Betreuung ihrer Enkelkinder Lilli (Chantal Hourticolon) und Nico (Johann Hillmann) übernimmt, während Theo und seine Frau Marlene (Julia Richter) ihren Berufen nachgehen. Aber dass nun der junge, lebenslustige Fotograf Jonathan Wolf (Stephan Luca) in ein Seitengebäude des Hofs einzieht und ausgerechnet dort sein Atelier einrichtet, wo Eva einst ihre geliebte Kleinkunstbühne betrieb - das ist zu viel für die selbstbewusste Mittfünfzigerin. Misstrauisch beobachtet Eva jeden Schritt ihres neuen Mieters. Für das bunte, mitunter lautstarke Treiben in Jonathans Studio und die wechselnden Damenbesuche hat sie nur spöttische Bemerkungen übrig. Tatsächlich aber verbirgt sich hinter Evas ablehnender Haltung eine große Neugierde auf das unkonventionelle Leben des Fotokünstlers. Und auch Jonathan interessiert sich für die lebensfrohe, erfahrene Frau, die so ganz anders ist als die Models, mit denen er täglich Umgang hat. Daher überredet er Eva, ihm für ein besonderes Fotoprojekt Modell zu stehen. Die beiden kommen sich bei der gemeinsamen Arbeit unerwartet nahe, und es passiert etwas, womit niemand gerechnet hat, am allerwenigsten Eva selbst: Sie verliebt sich in den mehr als 20 Jahre jüngeren Mann - und er sich in sie, intensiv und aufrichtig. Zunächst versucht Eva, die Beziehung geheimzuhalten. Aber es dauert natürlich nicht lange, bis ihre Familie das Versteckspiel durchschaut. Während ihre Tochter Marie (Marisa Leonie Bach) und ihre Schwiegertochter Marlene sich über Evas Glück freuen, steht Theo der Beziehung ablehnend gegenüber. Und dann taucht eines Tages auch noch Jonathans 13-jährige Tochter Paula (Elisabeth Böhm) auf, zu der er seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Paula, nach Schwierigkeiten mit ihrer Mutter von zu Hause ausgebüxt, will Jonathan nun ganz für sich. Von der neuen "alten" Freundin ihres Vaters hält sie gar nichts. Und auch Eva bekommt immer größere Zweifel, ob ihre Liebe Zukunft hat. Mit viel Gespür für emotionale Zwischentöne erzählt "Liebe verlernt man nicht" von der Liebe einer älteren Frau zu einem deutlich jüngeren Mann - und rührt damit an ein Thema, das für viele Menschen noch immer ein gesellschaftliches Tabu darstellt. In den Hauptrollen sind Charakterdarstellerin Katrin Sass und Stephan Luca als nicht alltägliches Traumpaar zu sehen. Das MDR FERNSEHEN sendet den Film anlässlich des 60. Geburtstages der erfolgreichen Charakterdarstellerin Katrin Sass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrin Sass (Eva Simon) Stephan Luca (Jonathan Wolf) Julia Richter (Marlene Simon) Marcus Mittermeier (Theo Simon) Özay Fecht (Sema) Marisa Leonie Bach (Marie Simon) Adrian Hagenguth (Mike) Originaltitel: Liebe verlernt man nicht Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Bettina Woernle Kamera: Andreas Köfer Musik: Florian Appl, Jochen Schmidt-Hambrock