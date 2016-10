MDR 11:50 bis 13:58 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wolfgang Stumph, Schauspieler Vor rund zwei Jahren schickte er seinen ZDF-Kommissar Stubbe in den Ruhestand, verbunden mit der Ankündigung, nun selbst etwas kürzer treten zu wollen. Aber wie sagt er selbst? "Je oller, je doller" - mit seinen nunmehr 70 Jahren kommt der leidenschaftliche Dresdner so richtig in Fahrt und verwirklicht wie am laufenden Band Projekte, die ihm am Herzen liegen. Dabei ist er auf den Dokumentarfilm gekommen: Nachdem er mit Riesenerfolg die Entstehungsgeschichte seiner "Go, Trabi, Go" - Filme aufleben ließ, hat er sich dem Thema "Heimatliebe" zugewandt. 1,6 Millionen Menschen aus Mitteldeutschland sind in den letzten Jahren ausgewandert. Er hat einige davon besucht, in Lappland, in Bayern, in Kuba. Am 30. Oktober zeigt er im MDR, ob und wie sich bei "seinen" Auswanderern ihre "Heimatliebe" gewandelt hat. Kai Pflaume, ARD-Star und Moderator Er ist einer der Mitteldeutschen, der seiner Heimat den Rücken gekehrt hat. Wolfgang Stumph hat auch ihn in seiner neuen Heimat München besucht. Außerdem ist Kai Pflaume der neue Mann über die Hennen. Und mit ihm kommt die LIVE-Show zur Verleihung des größten Medienpreises Ostdeutschlands nach Leipzig - seiner Heimatstadt. Eigens dafür zeigt auch die "Henne" sich in neuem Gewand. Ein erstes Kennenlernen gibt es eine Woche vor dem Spektakel, wenn Kai Pflaume samt Goldhuhn bei Riverboat in der Talkrunde sitzt. Jutta Hoffmann, Schauspielerin und DEFA-Star Am 3. März feierte sie ihren 75. Geburtstag. Und sie wurde gefeiert; für ihre außerordentlich erfolgreiche Karriere auf der Bühne und im Film, für ihre Arbeit als Professorin der darstellenden Kunst, für ihre kritische Standhaftigkeit, für die vielen Figuren, die sie dem Publikum mit ihrer Ausdrucksfähigkeit an's Herz legte. Erwähnt seien hier nur das Lämmchen in "Kleiner Mann, was nun?" von 1967 oder ihre Hauptkommissarin Wanda Rosenbaum im "Polizeiruf 110". Und sie wurde zum Jubiläum gefragt, was ihr als "Traumrolle" vorschwebt. Ihre Antwort: "Eine tolle Geschichte, die uns alle, die mich angeht. Das müsste es sein." Am 16. November sehen wir sie in der ARD im Film "Ein Teil von uns", der den großen Ansprüchen der Künstlerin wahrlich standhält. Dresdner Kreuzchor, 800-jähriges Jubiläum Vor nunmehr 800 Jahren begann die Geschichte des berühmten Dresdner Kreuzchores. Aus einer einfachen Lateinschule hervorgegangen, entwickelte er sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer weltberühmten Kulturinstitution. Die 125 Jungen zwischen 9 und 19 absolvieren mit etwa 100 Auftritten pro Jahr ein gewaltiges Pensum. Auf ihren Tourneen rund um den Globus werden sie gefeiert wie Popstars. Mit ihrer neuen CD "Lieder aus 8 Jahrhunderten" hat sich der Kreuzchor nun selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Und erstmals singen die Kruzianer auf dem Riverboat - unter der Leitung ihres langjährigen Chefs, des Kreuzkantors Roderich Kreile. Bernd-Lutz Lange, Kabarett-Legende Vor zwei Jahren feierte er groß seinen Abschied von der Kabarettbühne: Bernd-Lutz Lange. Mit seinem neuen Buch "Das gabs früher nicht. Bilanz eines Auslaufmodells" wird nun das Buch zur Bühne. Präzise beobachtet und gar nicht rückwärts gewandt, widmet er sich den Veränderungen der heutigen Zeit. Braucht der Mensch einen "Wellnesswecker"? Ist er ein "Oldtimer", wenn sich ihm die Welt heute zu schnell dreht? Der Wandel gewinnt weiter an Fahrt. Aber gewinnen wir auch? Sein Resümee: "Es scheint mir, dass ich in eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil über Jahrhunderte erhalten hat, nun verschwindet." Der gebürtige Sachse bleibt dennoch ein kritischer Optimist! ChrisTine Urspruch, Schauspielerin Als "Sams" war ChrisTine Urspruch kaum zu erkennen, lediglich an ihrer Größe von 1,32 Meter zu erahnen. Im Tatort Münster kennt man sie im weißen Kittel der Rechtsmedizinerin. Ihr Chef Prof. Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers, lässt sie als "Alberich" ausgiebig leiden. Seit drei Jahren darf ChrisTine Urspruch aber auch ihre weibliche Seite zeigen: Als "Dr. Klein" erober In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Kruzianer (Dresdner Kreuzchor), Kai Pflaume (Moderator), Bernd-Lutz Lange (Kabarettist), Wolfgang Stumph (Schauspieler), Tine Wittler (Moderatorin), Jutta Hoffmann (Schauspielerin), ChrisTine Urspruch (Schauspielerin) Originaltitel: Riverboat