MDR 10:15 bis 11:50 Historienfilm Katja, die ungekrönte Kaiserin F 1959 Untertitel 16:9 HDTV

Beim Besuch eines Mädchenpensionats lernt Zar Alexander II. die bildhübsche, ein wenig aufsässige Prinzessin Katja Dolgoruki kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Um dem Gerede am Hof zu entgehen, schickt er sie zwei Jahre nach Paris. Als Alexander dort nur knapp einem Attentat entgeht, schwört das Paar, sich nie wieder zu trennen. Nach dem Tod der Zarin kann Alexander seine Katja endlich heiraten. Doch ihrem Glück ist keine Zukunft beschieden. Russland 1865: Katja (Romy Schneider), eine bildschöne, selbstbewusste Prinzessin aus dem verarmten Adelsgeschlecht der Dolgorukis, schwärmt schon lange für Zar Alexander II. (Curd Jürgens). Als er eines Tages ihr Mädchenpensionat besucht, wird sie ihm als aufsässige Schülerin vorgestellt. Während einer gemeinsamen Schlittenfahrt verliebt sich der verheiratete Herrscher Hals über Kopf in die temperamentvolle kluge junge Frau. Später lädt er sie nach St. Petersburg zum Hofball in sein Winterpalais ein und eröffnet mit ihr das Fest. Um dem Gerede am Hof zu entgehen - denn die Liebe zueinander ist kein Geheimnis mehr - schickt Alexander seine Geliebte schweren Herzens nach Paris. Zwei Jahre später, als der Zar zur Weltausstellung nach Paris kommt und von Napoleon III. empfangen wird, sehen sie sich wieder. Kurz darauf entgeht Alexander in Paris nur knapp einem Attentat. Katja wird Zeugin davon und sie schwören sich, sich fortan nie mehr zu trennen. Er nimmt sie mit zurück nach St. Petersburg, wo sie zunächst als Hofdame seiner kranken Frau, Zarin Maria Alexandrowna (Monique Mélinand), lebt. Nach deren Tod dürfen sie sich endlich vermählen. Immer wieder kommt es aber zu Attentatsversuchen auf den Zaren. Revolutionären Studenten ist er zu konservativ, Minister und Adel hingegen befürchten den Verlust ihrer Macht und ihrer Privilegien. Unter dem Einfluss von Katja will Zar Alexander II. im März 1868 eine neue fortschrittliche Verfassung für Russland vorstellen. Zuvor aber soll Katja zur Kaiserin gekrönt werden. Vor den Feierlichkeiten will der Zar noch der Wachablösung der Reitschule beiwohnen. Auf dem Weg dorthin fällt er jedoch einem Bombenattentat der Sozialrevolutionäre zum Opfer. Sein Minister Kubarow (Pierre Blanchar) war von Spitzeln darüber informiert. Prachtvolle Bauten, aufwendige Dekors und ein spielfreudiges Darstellerensemble machen den besonderen Reiz dieses farbenprächtig inszenierten Historienfilm aus. Die Geschichte ist dabei sehr frei nach tatsächlichen Begebenheiten erzählt. Das Liebespaar wird charismatisch von der jungen Romy Schneider und Curd Jürgens verkörpert.

Schauspieler: Romy Schneider (Katja Dolgorouki) Curd Jürgens (Zar Alexander II.) Pierre Blanchar (Koubaroff) Monique Mélinand (Zarin Marie Alexandrowna) Françoise Brion (Sophie Perowski) Antoine Balpêtré (Kilbatchich) Michel Bouquet (Bibesco) Originaltitel: Katia Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Georges Neveux, Charles Spaak Kamera: Michel Kelber Musik: Joseph Kosma Altersempfehlung: ab 6