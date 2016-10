MDR 09:00 bis 09:30 Dokumentation Unser Dorf hat Wochenende aus Blankenhain in Sachsen aus Blankenhain in Sachsen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Blankenhain mit dem Ortsteil Großpillingsdorf liegt im westlichen Zipfel von Sachsen. Die meisten werden es als Museumsdorf kennen: Hier gibt es im und um Schloss und Rittergut das Deutsche Landwirtschaftsmuseum. Das wird im Wochenendverlauf von Blankenhain auch eine Rolle spielen, aber nicht die Hauptrolle. Die gehört der Dorfgemeinschaft, die hier besonders aktiv ist. Diese hat nämlich den alten aufgegebenen Gasthof in zwei Jahren Arbeitseinsatz zu einem schicken Vereinshaus mit Saal und Bar umgebaut. Genauso der große Abenteuerspielplatz - zum Klettern und Toben kommen die Kinder sogar aus der Stadt. Wenn es um das Gemeinwohl geht, machen fast alle mit, geben Geld, ihre Arbeitskraft oder helfen mit dem Bagger aus. Den brauchten die Blankenhainer diesmal auch, um im Pfarrhof eine neue Linde zu pflanzen, Segnungsfeier inclusive, bei der Mutzbraten eine wichtige Rolle spielte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Dorf hat Wochenende