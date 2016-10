MDR 06:00 bis 07:25 Abenteuerfilm Robin Hood - Der Rebell I, F 1958 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Pietro, der Rebell, lebt mit seinen Freunden in den Bergen des Apennin. Als er die Untertanen des despotischen Barons Oddo gegen dessen Grausamkeit verteidigt, gerät er in größte Gefahr. Mit einer Intrige will sich Oddo nun gleich zweier "Feinde" entledigen: Er lässt seinen verhassten Nachbarn, den edelmütigen Grafen Gualtiero, mit einem Pfeil töten und beschuldigt Pietro dieses Mordes. Gualtieros schöne Tochter Elena glaubt die Lügen und hetzt Legionäre auf den unschuldigen Rebellen. Italien, 13. Jahrhundert. Die Provinzen Roccalta und Serra liegen idyllisch zwischen den Gebirgszügen des Apennin. Doch während Roccalta vom gerechten und edelmütigen Grafen Gualtiero (Herbert A.E. Böhme) regiert wird, tyrannisiert Baron Oddo (Massimo Serato) sein Volk. Die Menschen in Serra stöhnen unter Oddos Herrschaft und immer wieder kommt es zu Unruhen. Der vogelfreie Pietro (Lex Barker) lebt mit einigen Gleichgesinnten in den Wäldern von Roccalta. Eines Tages erwischen ihn die Häscher Gualtieros beim Wildern eines Ebers und peitschen ihn zur Strafe aus. Bei dieser Gelegenheit lernt er Elena (Rossana Rory) kennen, die schöne Tochter des Grafen, die er auf seine burschikose Weise - erfolglos - umwirbt. Als der Graf hinzukommt, lässt er Pietro nicht nur umgehend frei, sondern bietet ihm wegen seiner Schießkünste sogar an, als Jagdaufseher für ihn zu arbeiten. Doch Pietro lehnt ab, denn nichts ist ihm wichtiger als seine Freiheit. Als er wenig später Rocco (Furio Meniconi), einen Untertanen Baron Oddos, gegen dessen grausame Landsknechte verteidigt, gerät Pietro ins Visier des Barons. Der will sich schon lange die Grafschaft Roccalta einverleiben. So kommt Oddo die Idee, mit der er gleich zwei seiner Feinde mit einem Schlag "erledigen" kann: Er lässt den Grafen di Roccalta hinterhältig mit einem Pfeil aus Pietros Besitz töten und schiebt Pietro anschließend den feigen Mord in die Schuhe. Die junge Gräfin Elena schenkt den Lügen des Barons nur allzu gern Glauben. Besessen von dem Wunsch, ihren Vater zu rächen, hetzt sie eine Armee von Legionären gegen den unschuldigen Rebellen und gegen ihre eigenen Untertanen. "Robin Hood - Der Rebell" ist ein aufwändig inszeniertes und spannendes Abenteuerkino mit dem unvergessenen Lex Barker (1919-1973) in der Hauptrolle. Barker (weltberühmt geworden durch die Rolle des Old Shatterhand in den Karl-May-Verfilmungen Winnetou 1-3) verkörpert den Vorkämpfer für Gerechtigkeit mit Charisma und Bravour. Regie führte Unterhaltungsspezialist Carlo Campogalliani, die wunderbar atmosphärische Filmmusik stammt aus der Feder von Carlo Innocenzi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Pietro, detto Capitan Fuoco) Rossana Rory (Elena di Roccalta) Herbert A.E. Böhme (Count Gualtiero di Roccalta) Massimo Serato (Baron Oddo di Serra) Anna Maria Ferrero (Anna) Dante Maggio (Civetta) Paul Muller (Rusca) Originaltitel: Capitan Fuoco Regie: Carlo Campogalliani Drehbuch: Vittorio Nino Novarese, Carlo Campogalliani, Gino Mangini, Isabella Comino Kamera: Adalberto Albertini Musik: Carlo Innocenzi Altersempfehlung: ab 6